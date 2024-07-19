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Соболев Александр Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соболев Александр Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
71,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Соболевская Гора
Место события
Соболевская Гора, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5644
Соболев Александр Яковлевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Соболев Александр Яковлевич двор. Усадьба Соболевск. Гора

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