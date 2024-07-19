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Росадин Семен Андреев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Росадин Семен Андреев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
26,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Туромичи
Место события
Туромичи, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5643
Росадин Семен Андреев - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Росадин Семен Андреев мещ. пус. Туромичи

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