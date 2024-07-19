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Розанов Михаил Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Розанов Михаил Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
15,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Сельцо
Место события
Сельцо, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5642
Розанов Михаил Иванович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Розанов Михаил Иванович двор. пус. Сельцо

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