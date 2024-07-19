Ратников Федор Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРатников Федор Ефимов

Ратников Федор Ефимов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ратников Федор Ефимов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Конца
Место события
Конца, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 74.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5635
Ратников Федор Ефимов
Текст оригинальной записи
Ратников Федор Ефимов д. Конца

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.