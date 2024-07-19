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Фон Розенберг Василий Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фон Розенберг Василий Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
77,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место события
Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 74.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5634
Фон Розенберг Василий Петрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Фон Розенберг Василий Петрович барон ст. Веребье Н. ж. д. ус. Васильев. Потор. в.

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