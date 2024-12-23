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Павлов Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Павлов Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Усадья
Место события
Усадья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 74.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5622
Павлов Егор
Текст оригинальной записи
Павлов Егор д. Усадья

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