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Пильс Маркус

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пильс Маркус
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Узей
Место события
Узей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 74.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5621
Пильс Маркус
Текст оригинальной записи
Пильс Маркус д. Узей и Переспы

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