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Петров Ян

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Ян
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Оши
Место события
Оши, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 74.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5615
Петров Ян
Текст оригинальной записи
Петров Ян д. Оши

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