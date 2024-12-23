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Петухов Алексей Прокофьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петухов Алексей Прокофьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вязовки
Место события
Вязовки, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 73.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5590
Петухов Алексей Прокофьев
Текст оригинальной записи
Петухов Алексей Прокофьев д. Вязовки

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