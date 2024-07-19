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Поташев Михаил Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Поташев Михаил Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
83,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место события
Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 73.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5586
Поташев Михаил Иванович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Поташев Михаил Иванович купец

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