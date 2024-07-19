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Пржисецкий Эдуард Антонович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пржисецкий Эдуард Антонович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
61
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Соболева Гора
Место события
Соболева Гора, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 73.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5585
Пржисецкий Эдуард Антонович
Текст оригинальной записи
Пржисецкий Эдуард Антонович д. Соболева Гора

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