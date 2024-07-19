Платонов Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатонов Степан Федорович

Платонов Степан Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Платонов Степан Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
116
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место события
Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 73.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5584
Платонов Степан Федорович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Платонов Степан Федорович дворянин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.