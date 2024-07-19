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Оше Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Оше Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Бол. Узей
Место события
Бол. Узей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 73.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5581
Оше Яков
Текст оригинальной записи
Оше Яков д. Бол. Узей

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