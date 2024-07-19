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Николаев Герасим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Герасим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Концов
Место события
Концов, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 73.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5557
Николаев Герасим
Текст оригинальной записи
Николаев Герасим д. Концов

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