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Новиков Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Новиков Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Концов
Место события
Концов, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 73.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5556
Новиков Ефим
Текст оригинальной записи
Новиков Ефим д. Концов

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