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Никитин Назар

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Назар
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
168,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вязовки
Место события
Вязовки, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5543
Никитин Назар
Текст оригинальной записи
Никитин Назар д. Вязовки

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