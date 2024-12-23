Назаров Федор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Федор Степанов

Назаров Федор Степанов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Назаров Федор Степанов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
63,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вязовки
Место события
Вязовки, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5542
Назаров Федор Степанов
Текст оригинальной записи
Назаров Федор Степанов д. Вязовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.