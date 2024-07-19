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Михайлов Федор Фомин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Федор Фомин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Конца
Место события
Конца, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5539
Михайлов Федор Фомин
Текст оригинальной записи
Михайлов Федор Фомин д. Конца

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