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Максимов Лев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Максимов Лев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
0,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Перелесок
Место события
Перелесок, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5538
Максимов Лев - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Максимов Лев мещ. д. Перелесок ст. Веребье

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