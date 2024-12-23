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Михайлов Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Замостья
Место события
Замостья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5535
Михайлов Егор
Текст оригинальной записи
Михайлов Егор д. Замостья

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