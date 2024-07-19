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Максимов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Максимов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Бол. Узей
Место события
Бол. Узей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5532
Максимов Никифор
Текст оригинальной записи
Максимов Никифор д. Бол. Узей

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