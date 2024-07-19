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Миск Ганс

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Миск Ганс
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Узей
Место события
Узей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5525
Миск Ганс
Текст оригинальной записи
Миск Ганс д. Узей

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