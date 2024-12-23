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Макаров Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Макаров Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Порыхалово
Место события
Порыхалово, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5523
Макаров Яков
Текст оригинальной записи
Макаров Яков д. Порыхалово

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