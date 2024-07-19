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Макаров Осип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Макаров Осип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Опутей
Место события
Опутей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5519
Макаров Осип
Текст оригинальной записи
Макаров Осип д. Опутей

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