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Михайлов Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Ольховка
Место события
Ольховка, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5517
Михайлов Степан
Текст оригинальной записи
Михайлов Степан д. Ольховка

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