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Матвеев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Заречья
Место события
Заречья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5503
Матвеев Петр
Текст оригинальной записи
Матвеев Петр д. Заречья

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