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Макаров Степан Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Макаров Степан Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
72,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Мал. Дубовица
Место события
Мал. Дубовица, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5491
Макаров Степан Васильев
Текст оригинальной записи
Макаров Степан Васильев д. мал. Дубовица

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