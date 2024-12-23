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Митрофанов Петр Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Митрофанов Петр Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
31,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Воронкова
Место события
Воронкова, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5488
Митрофанов Петр Яковлевич
Текст оригинальной записи
Митрофанов Петр Яковлевич д. Воронкова

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