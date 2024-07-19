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Марков Иван Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Марков Иван Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
44,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Сельцо
Место события
Сельцо, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5487
Марков Иван Петрович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Марков Иван Петрович мещ. пос. Сельцо

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