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Малышев Афанасий Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Малышев Афанасий Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
234,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Брюховщины
Место события
Брюховщины, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5486
Малышев Афанасий Васильев - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Малышев Афанасий Васильев почет. граж. д. Брюховщины

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