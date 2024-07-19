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Лавров Михаил Тимофеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лавров Михаил Тимофеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Визтаево
Место события
Визтаево, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5485
Лавров Михаил Тимофеев
Текст оригинальной записи
Лавров Михаил Тимофеев пус. Визтаево

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