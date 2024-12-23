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Лагунов Никита Степанов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лагунов Никита Степанов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Заполька
Место события
Заполька, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5480
Лагунов Никита Степанов
Текст оригинальной записи
Лагунов Никита Степанов д. Заполька

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