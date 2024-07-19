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Ларионов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ларионов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Гари
Место события
Гари, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5479
Ларионов Василий
Текст оригинальной записи
Ларионов Василий д. Гари

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