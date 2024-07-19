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Лесников Константин Спиридонович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лесников Константин Спиридонович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
51
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Узей
Место события
Узей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5477
Лесников Константин Спиридонович
Текст оригинальной записи
Лесников Константин Спиридонович д. Узей

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