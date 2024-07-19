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Костылев Николай Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Костылев Николай Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Терпуково
Место события
Терпуково, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5474
Костылев Николай Иванов
Текст оригинальной записи
Костылев Николай Иванов куп. д. Терпуково

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