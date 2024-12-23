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Курьев Иван Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Курьев Иван Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Поводья
Место события
Поводья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5469
Курьев Иван Иванов
Текст оригинальной записи
Курьев Иван Иванов д. Поводья

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