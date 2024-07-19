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Кононов Поликарп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кононов Поликарп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Мал. Кленовка
Место события
Мал. Кленовка, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5466
Кононов Поликарп
Текст оригинальной записи
Кононов Поликарп д. мал. Кленовка

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