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Крупчаткин Алексей Фролов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Крупчаткин Алексей Фролов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вязовки
Место события
Вязовки, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5459
Крупчаткин Алексей Фролов
Текст оригинальной записи
Крупчаткин Алексей Фролов д. Вязовки

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