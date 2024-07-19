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Каргесяр Ганс Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Каргесяр Ганс Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
47,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Узей Персты
Место события
Узей Персты, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5457
Каргесяр Ганс Иванов
Текст оригинальной записи
Каргесяр Ганс Иванов д. Узей Персты

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