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Кузницкий Давид

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузницкий Давид
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
69,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вислая Горка
Место события
Вислая Горка, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5455
Кузницкий Давид - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Кузницкий Давид мещ. Вислая Горка

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