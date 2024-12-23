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Култашев Ермолай Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Култашев Ермолай Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
264
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Лука
Место события
Лука, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5454
Култашев Ермолай Васильевич
Текст оригинальной записи
Култашев Ермолай Васильевич куп. ус. Лука

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