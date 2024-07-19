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Крыжицкий Константин Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Крыжицкий Константин Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
40,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Зачеренье
Место события
Зачеренье, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5453
Крыжицкий Константин Яковлевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Крыжицкий Константин Яковлевич двор. ус. Зачеренье

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