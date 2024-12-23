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Коковцев Владимир Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Коковцев Владимир Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
206,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Запуковья
Место события
Запуковья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5452
Коковцев Владимир Николаевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Коковцев Владимир Николаевич двор. ус. Запуковья

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