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Иудин Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иудин Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Бол. Узей
Место события
Бол. Узей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5449
Иудин Иван
Текст оригинальной записи
Иудин Иван д. бол. Узей

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