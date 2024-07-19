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Иудин Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иудин Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Конца
Место события
Конца, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5444
Иудин Алексей
Текст оригинальной записи
Иудин Алексей д. Конца

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