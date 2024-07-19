Иванов Антип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Антип

Иванов Антип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Антип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Опутей
Место события
Опутей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5423
Иванов Антип
Текст оригинальной записи
Иванов Антип д. Опутей

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.