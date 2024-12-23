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Иванов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вязовки
Место события
Вязовки, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5412
Иванов Федор
Текст оригинальной записи
Иванов Федор д. Вязовки

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