Исаков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаков Петр

Исаков Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Исаков Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Захожки Замостья
Место события
Захожки Замостья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5409
Исаков Петр
Текст оригинальной записи
Исаков Петр д. Захожки Замостья

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.