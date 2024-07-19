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Ильин Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ильин Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Узл.-Большие
Место события
Узл.-Большие, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5396
Ильин Василий
Текст оригинальной записи
Ильин Василий д. Узл.-Большие

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