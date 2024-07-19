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Ильинский Петр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ильинский Петр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
42,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место события
Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5395
Ильинский Петр Васильевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Ильинский Петр Васильевич свящ. Оксочской ц.

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